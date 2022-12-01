***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2022 16:43
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre S.A. adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083609
BIST
17:575.047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 69,16
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:5718,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:5719,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1972
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
17:571.080,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.080,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,47
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ADEL
|78,65
|21.649.329
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|260.751.564
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|57.237.977
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|26.335.247
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|EUYO
|4,49
|9.670.207
|% -8,55
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|THYAO
|124,70
|8.711.775.736
|% 3,92
|
|KRDMD
|15,28
|5.961.269.551
|% 3,73
|
|EREGL
|42,34
|5.466.725.122
|% -0,75
|
|SISE
|39,50
|4.740.300.556
|% 1,02
|
|PETKM
|17,96
|4.571.410.381
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,15
|3.225.278.960
|% 3,77
|
|SKBNK
|2,72
|1.088.460.507
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,28
|5.961.269.551
|% 3,73
|
|ISCTR
|10,81
|4.012.688.982
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.916.620.471
|% -1,99
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6281
|18,6369
|% 0,03
|
|Euro
|19,5962
|19,6167
|% 1,13
|
|Sterlin
|22,8052
|22,9195
|% 1,85
|
|Frank
|19,7679
|19,8870
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% -0,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|30,70
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|18,16
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.192
|7.257
|102,00
|
|Yarım
|3.488
|3.548
|50,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.773
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,18
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|1,84
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem