***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 09:12
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083806
BIST
11:585.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -32,25
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5818,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5819,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:581.080,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.080,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ALFAS
|201,30
|763.940.793
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.680.176
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.841.410
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,30
|31.053.999
|% -5,96
|
|SASA
|122,90
|412.980.069
|% -5,53
|
|PRZMA
|6,26
|1.568.306
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.792.953.265
|% -0,49
|
|THYAO
|126,00
|2.725.704.487
|% 1,29
|
|ASELS
|49,40
|2.466.817.939
|% 3,48
|
|EREGL
|41,94
|1.904.340.913
|% -1,27
|
|KOZAA
|50,20
|1.561.274.960
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,15
|1.380.621.505
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|328.466.543
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,27
|756.884.087
|% -0,36
|
|KRDMD
|15,27
|1.280.855.802
|% -0,46
|
|ISCTR
|10,63
|880.360.208
|% -2,12
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,6424
|19,6481
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8304
|22,9449
|% 0,38
|
|Frank
|19,8658
|19,9855
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,04
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|
Seans Raporu
11:56
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