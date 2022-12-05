***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2022 10:39
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084201
BIST
10:364.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,92
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.950
10:3618,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:3619,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:361.079,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.079,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:34
|GLCVY
|31,68
|40.906.384
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|243.827.469
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|72.279.014
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.635.795
|% 9,97
|
|PRKME
|20,20
|68.767.555
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|5.846.184
|% -9,94
|
|EDIP
|9,19
|1.523.904
|% -8,92
|
|BFREN
|3.564,50
|15.833.393
|% -8,60
|
|KONTR
|143,10
|106.481.494
|% -8,15
|
|THYAO
|131,00
|1.952.046.626
|% 2,10
|
|KRDMD
|15,22
|920.006.543
|% 3,12
|
|EREGL
|41,46
|790.212.929
|% 0,10
|
|KOZAL
|395,80
|720.479.103
|% 0,97
|
|TUPRS
|485,10
|649.100.484
|% 0,83
|
|EKGYO
|7,27
|556.924.416
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,22
|920.006.543
|% 3,12
|
|ADESE
|1,76
|104.821.598
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,69
|126.328.875
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|109.670.972
|% 2,65
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6352
|18,6432
|% 0,05
|
|Euro
|19,6474
|19,6529
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,8648
|22,9795
|% 0,20
|
|Frank
|19,8379
|19,9574
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|0,18
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.198
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,34
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:49ALKA
Yüzde 7.20 oranında artışla 45.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 116 adet işlem
-
10:48CEOEM
Yüzde 5.20 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 472 adet işlem
-
10:47YAYLA
Yüzde 7.89 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 887 adet işlem
-
10:46DARDL
Yüzde 6.35 oranında artışla 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 788, 086 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 16, 944.00 milyon TL de