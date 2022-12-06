***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2022 09:10
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084578
BIST
10:264.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,65
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2618,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2619,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:261.060,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.060,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BARMA
|122,10
|13.830.389
|% 10,00
|
|OZSUB
|13,58
|3.841.782
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|16.596.177
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.727.576
|% 9,96
|
|EMNIS
|65,15
|296.433
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|330.468.146
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|114.446.286
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|143.903.355
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|17.939.772
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,42
|2.459.154.428
|% 7,33
|
|EREGL
|43,00
|1.681.462.497
|% 1,32
|
|THYAO
|138,60
|1.586.946.851
|% 0,00
|
|ASELS
|50,55
|813.080.833
|% 1,55
|
|ENKAI
|27,20
|805.369.306
|% 2,03
|
|KRDMD
|17,42
|2.459.154.428
|% 7,33
|
|EKGYO
|7,29
|473.402.340
|% 0,28
|
|TSKB
|4,07
|245.973.386
|% 1,50
|
|ADESE
|1,93
|114.161.344
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,69
|139.480.790
|% 0,75
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6423
|% 0,02
|
|Euro
|19,5463
|19,5543
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6536
|22,7672
|% 0,12
|
|Frank
|19,6582
|19,7767
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,03
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.121
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.454
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,09
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|0,84
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:42YESIL
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 079 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, YKBNK
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.02 ) 4, 336
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, BARMA, UZERB, KRDMA, EMNIS, KRDMB
-
10:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, HUNER, SNICA, SMRTG, MIATK, KONTR, YESIL, ALFAS, PRDGS, SASA