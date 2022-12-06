***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2022 16:26
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084837
BIST
17:375.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 44,01
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3718,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3719,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:371.064,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.064,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BARMA
|122,10
|32.867.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|135.875.946
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|777.493.664
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.521.060
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.923.681
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.262.240
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.780.848
|% -9,49
|
|SMRTG
|103,00
|1.052.519.787
|% -9,33
|
|KRDMD
|17,26
|13.192.369.628
|% 6,35
|
|THYAO
|135,90
|8.498.480.049
|% -1,95
|
|EREGL
|42,58
|6.750.289.094
|% 0,33
|
|SISE
|40,40
|4.875.787.581
|% 4,55
|
|AKBNK
|16,24
|4.130.563.918
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,26
|13.192.369.628
|% 6,35
|
|EKGYO
|7,29
|3.987.315.510
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|559.451.766
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,24
|4.130.563.918
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,23
|2.402.711.047
|% 0,79
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6416
|% 0,02
|
|Euro
|19,5826
|19,5893
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6561
|22,7697
|% 0,13
|
|Frank
|19,7803
|19,8995
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,76
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,49
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.164
|7.216
|48,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,57
|