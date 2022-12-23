***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2022 09:00
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089337
BIST
14:085.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,96
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0818,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0819,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0645
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:081.080,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.080,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CRDFA
|4,62
|58.705.720
|% 10,00
|
|TERA
|12,10
|134.286
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.418.979
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.245.728
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|57.334.744
|% 9,97
|
|UZERB
|189,00
|405.763
|% -10,00
|
|OTTO
|95,00
|1.537.755
|% -9,52
|
|BTCIM
|45,12
|173.583.823
|% -7,92
|
|HEKTS
|40,60
|547.977.903
|% -7,64
|
|KSTUR
|344,90
|181.953
|% -7,28
|
|THYAO
|141,80
|3.377.143.017
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,45
|2.571.491.161
|% -0,32
|
|KOZAL
|585,90
|2.164.894.897
|% 4,03
|
|ENKAI
|28,28
|2.048.400.933
|% 1,29
|
|EKGYO
|8,33
|1.981.012.470
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.981.012.470
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,15
|539.520.529
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,14
|1.947.472.010
|% 2,10
|
|YKBNK
|12,20
|1.727.480.651
|% 1,08
|
|KRDMD
|18,45
|2.571.491.161
|% -0,32
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6820
|18,6864
|% 0,13
|
|Euro
|19,8527
|19,8624
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4998
|22,6126
|% 0,47
|
|Frank
|20,0077
|20,1282
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9527
|4,9775
|% 0,14
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|4,54
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.288
|7.340
|22,00
|
|Yarım
|3.529
|3.590
|12,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,98
|
Seans Raporu
14:06
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14:21AYES
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 658 adet işlem
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14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 96 kaybederek (% -0.53 ) 5, 852
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14:20
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14:20XU100
Endeks 5, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 47, 563.00 milyon TL de