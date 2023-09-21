***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2023 13:02
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196629
BIST
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15:277.849
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 129,26
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.869
15:2727,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1290
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
15:2728,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1301
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
15:271.672,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.672,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ISBTR
|291.894,60
|3.210.841
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|11.124.905
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.002.281
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|36.091.216
|% 9,99
|
|SRVGY
|243,50
|129.439.327
|% -9,98
|
|KLNMA
|29,48
|1.858.755
|% -7,59
|
|ICUGS
|9,20
|5.170.992
|% -5,93
|
|KENT
|472,00
|1.090.120
|% -5,69
|
|TUKAS
|9,63
|657.666.171
|% -4,75
|
|THYAO
|227,40
|6.347.424.330
|% 1,84
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|TUPRS
|144,60
|4.151.228.506
|% 2,34
|
|YKBNK
|16,76
|5.288.527.748
|% 1,51
|
|ADESE
|2,25
|481.465.902
|% 5,63
|
|ISCTR
|22,60
|4.722.458.957
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,86
|1.388.034.583
|% 0,77
|
|AKBNK
|30,04
|5.296.317.888
|% 1,49
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1177
|27,1238
|% 0,48
|
|Euro
|28,8420
|28,8955
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,1331
|33,2993
|% -0,20
|
|Frank
|29,8252
|30,0048
|% -0,23
|
|Riyal
|7,2092
|7,2454
|% 0,56
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-13,48
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-49,00
|
|Tam
|11.040
|11.123
|-27,00
|
|Yarım
|5.537
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|-0,20
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:42ADESE
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 142, 826 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 43 artarak (% 1.39 ) 8, 267
-
15:41XU100
Endeks 7, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 87, 614.00 milyon TL de
-
15:40IDEAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 260 adet işlem
-
15:38OFSYM
Yüzde 5.27 oranında artışla 68.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 128 adet işlem