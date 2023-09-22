***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2023 13:41
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196823
BIST
'
14:448.032
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 31,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
14:4427,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 27,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1679
En Düşük
27,0615
14:4428,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
14:441.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ADGYO
|30,14
|5.653.571
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|89.519.578
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|58.597.823
|% 9,99
|
|CIMSA
|296,10
|1.681.402.341
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|EUYO
|14,02
|12.967.153
|% -9,96
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|GARFA
|84,10
|74.927.186
|% -6,81
|
|GIPTA
|34,48
|1.336.156.501
|% -6,61
|
|TUPRS
|152,60
|6.746.936.698
|% 3,25
|
|ASTOR
|143,20
|4.785.526.638
|% 1,92
|
|ISCTR
|24,32
|4.671.159.132
|% 5,10
|
|THYAO
|228,70
|3.940.885.685
|% -1,68
|
|EUPWR
|248,80
|3.753.417.733
|% 8,65
|
|ZOREN
|4,92
|1.317.403.105
|% 4,02
|
|ISCTR
|24,32
|4.671.159.132
|% 5,10
|
|KATMR
|2,26
|391.970.355
|% 9,71
|
|YKBNK
|16,98
|2.496.512.288
|% -0,12
|
|TUKAS
|9,31
|1.168.244.125
|% -5,29
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1618
|27,1682
|% 0,18
|
|Euro
|28,8941
|28,9153
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1832
|33,3496
|% -0,18
|
|Frank
|29,8368
|30,0166
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2219
|7,2581
|% 0,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|8,23
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|33,00
|
|Tam
|11.110
|11.178
|-12,00
|
|Yarım
|5.572
|5.612
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.806
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,33
|
Seans Raporu
14:42
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-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.24 ) 8, 451
-
14:57XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 83, 646.00 milyon TL de
-
14:56EUPWR
Yüzde 8.78 oranında artışla 249.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 623 adet işlem
-
14:55EMKEL
Yüzde 5.87 oranında artışla 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 934 adet işlem
-
14:54ADGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 180 adet işlem