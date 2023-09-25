***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.09.2023 11:42
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197046
BIST
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12:118.212
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 173,17
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1127,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0680
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1128,9333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0010
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:111.681,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.681,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CIMSA
|325,70
|816.884.640
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|154.906.828
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|ATAGY
|9,58
|20.934.047
|% -4,20
|
|EUKYO
|10,40
|5.456.162
|% -4,15
|
|TMPOL
|52,90
|20.779.124
|% -3,99
|
|EREGL
|45,58
|4.670.543.273
|% 5,31
|
|TUPRS
|162,70
|3.595.143.152
|% 5,58
|
|THYAO
|229,40
|3.267.029.880
|% 1,46
|
|KRDMD
|29,62
|3.201.519.804
|% 7,63
|
|KONTR
|345,00
|3.055.484.172
|% 7,95
|
|ZOREN
|5,05
|729.039.900
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,11
|1.049.093.790
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,22
|2.956.009.057
|% 1,29
|
|ADESE
|2,66
|304.360.902
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|135.313.439
|% 5,22
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2038
|27,2095
|% 0,25
|
|Euro
|28,9254
|28,9355
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,1556
|33,3219
|% 0,11
|
|Frank
|29,7911
|29,9706
|% -0,07
|
|Riyal
|7,2320
|7,2682
|% 0,25
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,42
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 7.10 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 577 adet işlem
-
12:19KFEIN
Yüzde 8.93 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 854 adet işlem