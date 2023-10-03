***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.10.2023 15:15
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198949
BIST
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16:418.529
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 41,62
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4127,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4128,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0823
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:411.615,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.615,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TARKM
|493,00
|229.364.972
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.093.471
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,40
|8.502.687.510
|% -1,18
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EREGL
|44,98
|4.515.160.161
|% 0,45
|
|SISE
|56,80
|4.179.253.553
|% 1,88
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EKGYO
|8,31
|2.088.485.726
|% -1,07
|
|ODAS
|13,88
|2.551.235.501
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.362.355
|% 9,84
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4919
|27,5070
|% 0,21
|
|Euro
|28,8546
|28,8725
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1352
|33,3014
|% 0,19
|
|Frank
|29,7118
|29,8908
|% -0,18
|
|Riyal
|7,3105
|7,3472
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.854
|10.947
|7,00
|
|Yarım
|5.444
|5.490
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.745
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|0,03
|
Seans Raporu
16:41
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16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS
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16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, GUBRF
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 45 artarak (% 0.28 ) 7, 436
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TARKM, CASA, NUHCM, BSOKE, VBTYZ, BFREN, CMBTN, EGEEN, SMART
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, SNPAM, QNBFL, ISBTR, QNBFB