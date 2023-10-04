***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2023 14:16
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akkök Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199414
BIST
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16:278.431
En Düşük
|Değişim
|: -0,97%
|| -82,74
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2727,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1366
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2729,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2465
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,0848
En Düşük
28,7079
16:271.617,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.617,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ICUGS
|9,02
|4.957.869
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.946.851
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|POLTK
|7.250,00
|66.080.052
|% -6,43
|
|THYAO
|241,50
|6.232.903.665
|% -2,50
|
|PETKM
|22,42
|5.500.571.469
|% 2,84
|
|TUPRS
|149,90
|5.217.016.578
|% -3,29
|
|EREGL
|44,68
|4.083.406.469
|% -0,09
|
|ZOREN
|7,57
|3.504.411.041
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.504.411.041
|% 9,87
|
|PETKM
|22,42
|5.500.571.469
|% 2,84
|
|ADESE
|2,60
|510.696.633
|% 8,33
|
|KATMR
|2,90
|566.664.339
|% 8,21
|
|ODAS
|14,22
|2.470.925.100
|% 2,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5647
|27,5723
|% 0,50
|
|Euro
|29,0112
|29,0214
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4245
|33,5922
|% 0,94
|
|Frank
|29,9954
|30,1761
|% 0,87
|
|Riyal
|7,3278
|7,3645
|% 0,24
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,50
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,86
|0,13
|
|B. Petrol
|89,33
|89,33
|-1,59
|
Seans Raporu
16:27
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16:40
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