***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 21:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ YATIRIM 0,03 % 0,000257 % 0 % 0,000003
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 0,03 % 0,000257 % 0 % 0,000003
AK YATIRIM 36.524,943 % 0,000101 % 0,000947 % 9,350613
TEB YATIRIM 0,03 % 0,000256 % 0 % 0,000003
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 104,7 % 0,00025 % 0,000003 % 0,010858
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 331,63 % 0,00035 % 0,000005 % 0,024571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881773
BIST