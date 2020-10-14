***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 21:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM 169.193,9053 % 0,000042 % 0,000286 % 6,78916
COMMERZBANK 895.677,8324 % 0,0006 % 0,001513 % 2,520265
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881793
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,2997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05483,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 483,59
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9050
|7,9119
|% -0,09
|
|Euro
|9,2913
|9,3023
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,2792
|10,3307
|% 0,65
|
|Frank
|8,6319
|8,6839
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1031
|2,1137
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|10,55
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
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17:56XU030
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