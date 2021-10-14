***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyonları 2021 3 DÖNEM Ak Portföy
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ YATIRIM 5.266,16 % 0,00025 % 0,000029 % 0,117932
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.769,29 % 0,000107 % 0,001152 % 10,788492
TEB YATIRIM 974,21 % 0,000315 % 0,000005 % 0,017317
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.427,66 % 0,00025 % 0,000008 % 0,031971
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 7.134,12 % 0,00035 % 0,00004 % 0,114122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970598
BIST