***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyonları 2021 3 DÖNEM Ak Portföy
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM 256,09 % 0,000412 % 0,000005 % 0,011272
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.504,8916 % 0,000089 % 0,000173 % 1,946145
COWEN 1.592,5218 % 0,000251 % 0,000029 % 0,115084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970593
BIST
10:381.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:389,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:3810,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1089
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:38526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,32
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:35
|LUKSK
|54,45
|2.695.928
|% 10,00
|
|MAALT
|184,90
|13.368.548
|% 8,26
|
|MERIT
|25,90
|11.181.277
|% 7,47
|
|TDGYO
|7,61
|9.860.354
|% 7,33
|
|AGYO
|2,79
|17.720.511
|% 4,89
|
|DOBUR
|31,50
|1.206.481
|% -7,79
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,34
|637.924
|% -4,49
|
|PRKAB
|18,44
|24.942.991
|% -4,46
|
|ERBOS
|90,80
|18.528.153
|% -2,94
|
|FROTO
|174,40
|315.790.998
|% -1,80
|
|TUPRS
|124,70
|246.149.552
|% 1,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,61
|161.580.933
|% 1,32
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,39
|88.062.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|59.308.120
|% 0,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|SKBNK
|0,99
|19.784.988
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1384
|9,1432
|% 0,72
|
|Euro
|10,6205
|10,6285
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,4866
|12,5493
|% 0,95
|
|Frank
|9,8877
|9,9472
|% 1,00
|
|Riyal
|2,4310
|2,4432
|% 0,70
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,11
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|0,70
|