***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 23:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
aracı kurum komısyonları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM BANKASI A.S. 419.977,7719 % 0,000211 % 0,001067 % 5,066361
COWEN 29.448,4761 % 0,001252 % 0,000075 % 0,059758
COMMERZBANK 191.088,7091 % 0,000563 % 0,000486 % 0,861881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970931
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0122
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1899
En Düşük
9,1719
18:0510,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6774
En Düşük
10,6498
18:05530,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,57
|Açılış
|: 530,35
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,73
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1883
|9,1899
|% 0,14
|
|Euro
|10,6534
|10,6828
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,5173
|12,5801
|% 1,20
|
|Frank
|9,9001
|9,9597
|% 1,12
|
|Riyal
|2,4404
|2,4526
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,87
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,79
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,55
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,20
|
|B. Petrol
|84,24
|84,24
|1,06
|