***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 21:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 994,88 % 0,000019 % 0,000023 % 1,204469
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993755
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,3717
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4810
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
18:05795,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 18,34
|Açılış
|: 795,31
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% -0,92
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5758
|13,5952
|% 2,81
|
|Euro
|15,5692
|15,6372
|% 3,17
|
|Sterlin
|18,5918
|18,6850
|% 2,85
|
|Frank
|14,8665
|14,9561
|% 3,14
|
|Riyal
|3,6113
|3,6294
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,22
|
|Altın Gr.
|795
|795
|17,97
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
-
17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem