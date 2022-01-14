***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
COWEN 10.255,7917 % 0,000251 % 0,000029 % 0,115048
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 188.769,73 % 0,000041 % 0,000532 % 13,054672
COMMERZBANK 82.059,4781 % 0,000393 % 0,000231 % 0,588632
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993778
BIST
11:572.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,47
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:5713,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0066
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:5715,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:57795,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,41
|Açılış
|: 795,73
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:57
|PKENT
|350,60
|28.028.117
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,52
|103.227.631
|% 8,93
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,25
|11.556.987
|% -5,72
|
|DOBUR
|106,80
|6.174.501
|% -5,49
|
|THYAO
|28,68
|2.218.178.496
|% -0,35
|
|KRDMD
|13,24
|1.337.769.159
|% -0,82
|
|SISE
|15,13
|623.525.301
|% 0,53
|
|EREGL
|31,38
|586.414.604
|% -0,76
|
|KOZAL
|130,70
|532.542.950
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,42
|435.656.447
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,77
|388.304.627
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,24
|1.337.769.159
|% -0,82
|
|THYAO
|28,68
|2.218.178.496
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,06
|45.708.324
|% 0,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5746
|13,5886
|% 0,05
|
|Euro
|15,5713
|15,5845
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,5579
|18,6509
|% 0,04
|
|Frank
|14,8330
|14,9224
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6012
|3,6193
|% -0,18
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,33
|
|Altın Gr.
|797
|797
|1,32
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,04
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,94
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:12XU100
Endeks 2, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 12, 538.00 milyon TL de
-
12:09RALYH
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 225 adet işlem
-
12:08EGEPO
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 391 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EKGYO
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 95 kaybederek (% -0.43 ) 1, 859