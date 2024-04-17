***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.04.2024 13:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon ile Akbank T.A.Ş. arasında 17.04.2024 tarihinde 29.04.2024 vadeli %2,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Akbank T.A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273498
BIST
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15:249.587
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 38,52
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2432,5327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0812
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2434,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1070
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:242.495,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,25
|Açılış
|: 2.495,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SELGD
|58,30
|36.487.682
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|88.450.002
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|221.555.501
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|22.689.819
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|76.301.818
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|259.277.680
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,42
|187.348.619
|% -8,63
|
|BRKSN
|47,50
|50.667.160
|% -6,86
|
|THYAO
|299,50
|6.610.288.242
|% 0,84
|
|YKBNK
|30,64
|4.377.727.083
|% 2,13
|
|AKBNK
|57,60
|3.535.038.138
|% 3,13
|
|ISCTR
|12,31
|3.382.722.431
|% 1,23
|
|TUPRS
|185,50
|2.784.018.367
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,89
|1.704.039.770
|% 2,97
|
|ISCTR
|12,31
|3.382.722.431
|% 1,23
|
|ENTRA
|13,92
|2.692.334.185
|% -6,26
|
|EKGYO
|10,22
|1.695.931.661
|% -4,49
|
|YKBNK
|30,64
|4.377.727.083
|% 2,13
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5274
|32,5327
|% 0,25
|
|Euro
|34,6349
|34,6518
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,4980
|40,7009
|% 0,34
|
|Frank
|35,6887
|35,8676
|% 0,32
|
|Riyal
|8,6715
|8,7150
|% 0,15
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|951,36
|952,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,10
|1.024,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,47
|89,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.384,22
|2.384,52
|% 0,66
|