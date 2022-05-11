***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
11.05.2022 17:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Tasfiye Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029367
BIST
17:462.459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -31,07
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:4615,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:4616,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1139
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:46911,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,25
|Açılış
|: 911,67
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BOSSA
|59,40
|85.805.737
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.211.455
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.938.013
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.668.617
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.201.268
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.926.962
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.782.421
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.209.876
|% -9,98
|
|THYAO
|42,22
|3.312.590.231
|% 0,05
|
|SISE
|20,06
|3.176.191.766
|% 0,10
|
|KRDMD
|16,63
|2.416.646.876
|% 0,36
|
|ASELS
|24,04
|1.910.226.519
|% -0,58
|
|TUPRS
|250,90
|1.704.533.369
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,72
|1.356.254.501
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,74
|741.852.390
|% -1,08
|
|SISE
|20,06
|3.176.191.766
|% 0,10
|
|KRDMD
|16,63
|2.416.646.876
|% 0,36
|
|DOHOL
|3,69
|526.818.010
|% -3,91
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3042
|15,3125
|% 0,43
|
|Euro
|16,1785
|16,1987
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,8615
|18,9561
|% 0,62
|
|Frank
|15,4085
|15,5013
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0685
|4,0889
|% 0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|12,93
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,25
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,11
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208