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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

11.05.2022 17:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )

Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029367


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BIST En Aktif Hisseler17:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 59,40 85.805.737 % 10,00  
ULUUN 10,38 75.211.455 % 9,96  
UFUK 50,45 1.108.286 % 9,96  
IMASM 26,52 23.938.013 % 9,95  
ESCOM 10,83 33.668.617 % 9,95  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 15,3042 15,3125 % 0,43  
Euro 16,1785 16,1987 % 0,72  
Sterlin 18,8615 18,9561 % 0,62  
Frank 15,4085 15,5013 % 0,89  
Riyal 4,0685 4,0889 % 0,26  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 12,93  
Altın Gr. 911 912 9,25  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,80 21,83 0,55  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 0,32  
B. Petrol 108 108 5,11  
Seans Raporu 17:45
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