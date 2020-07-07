***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.133,6 % 0,00436Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.983,77 % 0,01018Fon Yönetim Ücreti185.190,94 % 0,37817Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu254,44 % 0,00052Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu434,94 % 0,00089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar127,28 % 0,00026Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.561,18 % 0,00523TOPLAM GİDERLER195.686,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.970.731,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855468BIST