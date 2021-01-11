***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00322Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti11.972,13 % 0,01209Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.253,45 % 0,06287Fon Yönetim Ücreti1.391.673,9 % 1,40544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.964,88 % 0,00905Gecelik Ters Repo Komisyonu19.197,38 % 0,01939Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.980,42 % 0,00503Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.348,07 % 0,00237Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.678,56 % 0,02694TOPLAM GİDERLER1.531.360,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.020.452,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899329BIST