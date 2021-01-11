***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti11.968,55 % 0,01459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri301.899,75 % 0,36794Fon Yönetim Ücreti1.849.889,43 % 2,25453Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.657,95 % 0,01055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu413.338,81 % 0,50375Vergiler ve Diğer Harcamalar704.496,26 % 0,8586Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.333,66 % 0,04306TOPLAM GİDERLER3.328.875,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.052.165,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899338BIST