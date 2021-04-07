***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti2.030,67 % 0,00063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.926,26 % 0,00797Fon Yönetim Ücreti88.092,61 % 0,02709Hisse Senedi Komisyonu282 % 0,00009Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23,11 % 0,00001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu26.303,55 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar28.854,01 % 0,00887Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.883,06 % 0,00581TOPLAM GİDERLER192.941,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ325.184.748,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924508BIST