***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.411,34 % 0,00046Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.386,46 % 0,01388Fon Yönetim Ücreti3.125.288,84 % 0,5994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.290,11 % 0,00197Gecelik Ters Repo Komisyonu16.687,16 % 0,0032Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.035,09 % 0,00212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.517,56 % 0,00221Türev Araçlar Komisyonu2.352,06 % 0,00045Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler38.629,5 % 0,00741TOPLAM GİDERLER3.292.755,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ521.402.577,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924509BIST