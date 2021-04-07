***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00084Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.274,42 % 0,03613Fon Yönetim Ücreti1.191.433,57 % 0,4932Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu274,33 % 0,00011Gecelik Ters Repo Komisyonu127.480,48 % 0,05277Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu703,47 % 0,00029Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar758,07 % 0,0031Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.624,11 % 0,00771TOPLAM GİDERLER1.431.125,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.571.963,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924511BIST