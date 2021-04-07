***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti423,84 % 0,00119795Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri772,6 % 0,00218369Fon Yönetim Ücreti31.686,62 % 0,08955943Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu120,45 % 0,00034044Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25,73 % 0,00007272Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7,06 % 0,00001995Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler605,59 % 0,00171165TOPLAM GİDERLER33.641,89 % 0,09508583DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.380.550,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924512BIST