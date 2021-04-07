***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri734,24 % 0,00226688Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.347,84 % 0,0041613Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.910,72 % 0,07999637Fon Yönetim Ücreti133.902,64 % 0,41340902Hisse Senedi Komisyonu2.120,21 % 0,0065459Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.570,55 % 0,00484889Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.163,62 % 0,05299071Vergiler ve Diğer Harcamalar2.058,27 % 0,00635467Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.311,62 % 0,03801071TOPLAM GİDERLER197.119,71 % 0,60858446DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.389.868,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924514BIST