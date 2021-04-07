***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.517,96 % 0,00975166Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00088333Bağımsız Denetim Ücreti2.068,86 % 0,00446547Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.343,61 % 0,01369218Fon Yönetim Ücreti238.713,09 % 0,51524336Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu48,43 % 0,00010453Gecelik Ters Repo Komisyonu33,46 % 0,00007222Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu307,49 % 0,00066369Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar450,06 % 0,00097142Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.066,29 % 0,00661834TOPLAM GİDERLER255.958,5 % 0,55246621DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.330.163,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924516BIST