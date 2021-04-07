***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.011,33 % 0,00540672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri409,25 % 0,00073479Bağımsız Denetim Ücreti3.775,8 % 0,00677929Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.698,19 % 0,01382179Fon Yönetim Ücreti261.484,26 % 0,46948432Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu148,13 % 0,00026596Gecelik Ters Repo Komisyonu93,72 % 0,00016827Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu393,74 % 0,00070694Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar409,29 % 0,00073486Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.760,19 % 0,00675127TOPLAM GİDERLER281.183,9 % 0,50485422DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.696.057,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924520BIST