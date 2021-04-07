***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.110,84 % 0,00032668Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,82 % 0,00011934Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00059895Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.736,45 % 0,00580411Fon Yönetim Ücreti92.117,59 % 0,02709001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,7 % 0,00001462Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar307,24 % 0,00009035Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.408,32 % 0,00453129TOPLAM GİDERLER131.172,63 % 0,03857535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ340.042.635,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924521BIST