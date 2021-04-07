***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLDİRİMLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.110,29 % 0,0019592Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00359388Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.457,9 % 0,06962687Fon Yönetim Ücreti349.373,79 % 0,61650022Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu277,23 % 0,0004892Gecelik Ters Repo Komisyonu9.384,63 % 0,01655999Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.733,79 % 0,00305942Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.546,18 % 0,02037423Vergiler ve Diğer Harcamalar994,57 % 0,001755Türev Araçlar Komisyonu20.221,14 % 0,03568195Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.259,9 % 0,02163365TOPLAM GİDERLER448.396,09 % 0,79123362DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.670.505,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924525BIST