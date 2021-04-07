***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.653,99 % 0,00030767Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00002262Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00023611Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.174,92 % 0,01613444Fon Yönetim Ücreti2.329.342,49 % 0,27003884Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00003387Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.163,42 % 0,00569948TOPLAM GİDERLER2.522.858,85 % 0,29247304DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ862.595.357,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924526BIST