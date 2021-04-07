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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:18



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.633,27 % 0,00284673
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,16 % 0,00021098
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00220177
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.985,42 % 0,02701078
Fon Yönetim Ücreti
34.216,39 % 0,03699003
Hisse Senedi Komisyonu
3,72 % 0,00000402
Tahvil Bono Komisyonu
331,12 % 0,00035796
Gecelik Ters Repo Komisyonu
93,71 % 0,00010131
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,38 % 0,00001338
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.158,84 % 0,0034149
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.091,39 % 0,00442305
Türev Araçlar Komisyonu
4.242,1 % 0,00458597
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.051,21 % 0,00762279
TOPLAM GİDERLER
83.051,38 % 0,08978367
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.501.650,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924527


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Altın Gr. 459 459 3,97  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 0,34  
Gümüş Gr. 6,66 6,66 0,07  
B. Petrol 63,30 63,30 0,14  
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