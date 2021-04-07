***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.633,27 % 0,00284673Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri195,16 % 0,00021098Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00220177Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.985,42 % 0,02701078Fon Yönetim Ücreti34.216,39 % 0,03699003Hisse Senedi Komisyonu3,72 % 0,00000402Tahvil Bono Komisyonu331,12 % 0,00035796Gecelik Ters Repo Komisyonu93,71 % 0,00010131Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,38 % 0,00001338Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.158,84 % 0,0034149Vergiler ve Diğer Harcamalar4.091,39 % 0,00442305Türev Araçlar Komisyonu4.242,1 % 0,00458597Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.051,21 % 0,00762279TOPLAM GİDERLER83.051,38 % 0,08978367DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.501.650,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924527BIST