***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.422,1 % 0,02331428Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00116056Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,01960426Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.950,89 % 0,16316325Fon Yönetim Ücreti35.810,62 % 0,34470033Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8,34 % 0,00008028Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.575,75 % 0,02479326Vergiler ve Diğer Harcamalar674,55 % 0,00649298Türev Araçlar Komisyonu4.157,26 % 0,04001631Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.462,11 % 0,0236994TOPLAM GİDERLER67.218,86 % 0,6470249DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.388.913,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924528BIST