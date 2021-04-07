***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.431,94 % 0,00209984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00010411Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00175855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.130,62 % 0,01306441Fon Yönetim Ücreti142.800,64 % 0,12330006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu398,54 % 0,00034412Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0002523Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.630,23 % 0,0074517TOPLAM GİDERLER171.841,41 % 0,14837508DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.815.550,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924529BIST