***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.595,17 % 0,0004796Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002228Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00037639Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.348,67 % 0,0168817Fon Yönetim Ücreti1.263.529,17 % 0,23350668Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,000054Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.834,4 % 0,00606797TOPLAM GİDERLER1.392.756,85 % 0,25738862DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ541.110.503,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924530BIST