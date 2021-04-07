***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,17 % 0,00028399Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001415Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00023899Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri149.512,72 % 0,01754409Fon Yönetim Ücreti2.113.339,2 % 0,24798298Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00003429Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.384,51 % 0,00626423TOPLAM GİDERLER2.321.106,04 % 0,27236272DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ852.211.372,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924531BIST