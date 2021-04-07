***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,08 % 0,00223959Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00011158Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00188478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.029,34 % 0,01390845Fon Yönetim Ücreti63.992,59 % 0,05922003Hisse Senedi Komisyonu14.292,36 % 0,01322644Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38,43 % 0,00003556Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu288,83 % 0,00026729Vergiler ve Diğer Harcamalar2.178,38 % 0,00201592Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.058,74 % 0,00745772TOPLAM GİDERLER108.455,99 % 0,10036736DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ108.059.027,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924532BIST