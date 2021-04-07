***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.199,5 % 0,00274Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00027Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00464Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.122,81 % 0,02536Fon Yönetim Ücreti216.276,91 % 0,49319Hisse Senedi Komisyonu10.958,3 % 0,02499Tahvil Bono Komisyonu40,25 % 0,00009Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.858,79 % 0,00652Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.134,7 % 0,00259Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.292,27 % 0,09188TOPLAM GİDERLER286.041,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.852.627,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924597BIST