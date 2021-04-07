***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.208,28 % 0,00246Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00025Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00414Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.379,46 % 0,02518Fon Yönetim Ücreti242.460,01 % 0,4932Hisse Senedi Komisyonu7.176,85 % 0,0146Tahvil Bono Komisyonu14,42 % 0,00003Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.630,74 % 0,00942Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.657 % 0,00337Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.889,67 % 0,05673TOPLAM GİDERLER299.573,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.161.076,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924598BIST