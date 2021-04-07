***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,0048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0024Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.003,29 % 0,01587Fon Yönetim Ücreti174.252,81 % 0,3456Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu578,79 % 0,00115Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.807,32 % 0,01152Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.014,32 % 0,004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.416,62 % 0,00876TOPLAM GİDERLER199.650,51DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.420.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924599BIST