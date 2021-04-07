***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00048Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.168,77 % 0,01803Fon Yönetim Ücreti2.414.954,07 % 0,48288Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.365,99 % 0,00127Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.197,95 % 0,00024Vergiler ve Diğer Harcamalar57.502,4 % 0,0115Türev Araçlar Komisyonu60.277,23 % 0,01205Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.527,42 % 0,0051TOPLAM GİDERLER2.660.571,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ500.113.132,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924600BIST