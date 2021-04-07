***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.420,12 % 0,00037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti2.036,67 % 0,00031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.216,93 % 0,01263Fon Yönetim Ücreti3.315.413,26 % 0,5031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu295,21 % 0,00004Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler81.563,8 % 0,01238TOPLAM GİDERLER3.485.358,76DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ658.996.476,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924601BIST