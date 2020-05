***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler06.03.2020/17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş 500 Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 01.06.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. Ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. 4Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notuİhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu1 Societe Generale A(S&P)Fonun Kesinleşen Katılım Oranıİhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)1 40Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı1 Akbank T.A.Ş Tahvili (94,10) T. Repo (3,20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846796BIST