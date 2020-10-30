***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYAKPO00856
Fonun Süresi 24/11/2021
Fonun Tasfiye Tarihi 24.11.2021
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 29.09.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra'nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon'un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri 500 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com.tr-www.kap.org.tr Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amaçlı olarak türev ürünler dahil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 24.11.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. Ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 17.08.2020 28.09.2020 29.09.2020 24.11.2020
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 1 0,00562 1 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gönül Mutlu 2011- Akbank T.A.Ş. Fon Operasyon Müdürü 27
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 - 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kredi Analisti ---2015 - 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzman --2017 - 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi ---2020 Devam Ak Portföy Yönetimi 8 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Cen ter 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK aret.boncuk@akportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884903
BIST