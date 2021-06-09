***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu AK YATRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, yenilenebilir enerji üretimi, toptan ve perakende enerji satışı, santral bakım ve işletim hizmetleri, enerji depolama ve yazılım dahil yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir veya girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, itibarlı mühendislik, tedarik ve inşaat partnerleri ile çalışmak, güvenilir donanım kullanımı olacaktır.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) veya normal azınlık paylarının satın alımı, çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlarda halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik veya finansal yatırımcıya satış borçlanma araçları yatırımlarında ise itfa veya satış olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAk Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,0137 0,0137 0,5 0,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGönül MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARI 2008 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741A. Göktürk IŞIKPINAR 2011 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004 – 2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Direktör SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 26.04.2013 No: 206276Osman Kerem MUTLU 2015 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 2009 – 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye 2008 – 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 06.07.2006 No: 201982 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 03.05.2007 No: 300560 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 04.08.2016 No: 702565Murat ÖZTUNÇ 2012 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüYohei KIGUCHI Kurucu – SMAP Energy Kurucu – Enechange Ltd Cambridge Üniversitesi - DoktoraFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar LisansıÜmit ŞENER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansı SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPF Kredi Derecelendirme LisansıAlper ÖZDAMAR SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİdil SAZER SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941279BIST