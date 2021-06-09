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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2021 00:15



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYAKPO00195
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.
Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.
Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (yönetimde söz sahibi olmayı sağlayan hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) alımı, şirkette profesyonel yönetim olması durumunda ise çoğunluk hisse alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.
Yatırımlardan çıkış stratejileri ise halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılır

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2 0,00548 2 0,00548

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Ali ERSARI
A. Göktürk IŞIKPINAR
Kerem MUTLU
Murat ÖZTUNÇ
Hakan BİRHAN
Ertunç TÜMEN
Emrah AYRANCI
Yener YAZLALI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941281


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Çeyrek 835 855 -1,28  
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Gümüş Gr. 7,63 7,64 -0,01  
B. Petrol 72,08 72,08 -0,01  
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