***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2021 00:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941290
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6064
En Düşük
8,6036
18:0510,4892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0089
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,4892
En Düşük
10,4746
18:05524,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,90
|Açılış
|: 524,07
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6036
|8,6056
|% 0,00
|
|Euro
|10,4737
|10,4892
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,1466
|12,2075
|% -0,21
|
|Frank
|9,5610
|9,6186
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2888
|2,3002
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-0,22
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,08
|72,08
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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