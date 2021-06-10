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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:40



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 05.06.2020
ISIN Kodu TRYAKPO00799
Fonun Süresi Fonun süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 15 (onbeş) yıldır. Fon süresinin son 5 (beş) yılı tasfiye dönemidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941602


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YAYLA 4,19 24.520.443 % 9,97  
ATATP 35,12 90.498.902 % 9,96  
MZHLD 43,74 2.605.834 % 9,95  
SEKUR 24,54 6.887.060 % 9,95  
BOBET 4,43 216.900.744 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
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Riyal 2,2830 2,2944 % -0,20  
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Altın Ons 1.889 1.889 0,60  
Altın Gr. 521 522 -2,17  
Cumhuriyet 3.454 3.507 -9,00  
Tam 3.438 3.525 -9,68  
Yarım 1.662 1.705 -4,68  
Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,76 27,80 0,02  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,00  
B. Petrol 72,06 72,06 0,06  
Seans Raporu 18:05
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